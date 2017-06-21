Невідомий вчинив вибух на центральному вокзалі Брюсселя
Невідомий вчинив вибух на центральному залізничному вокзалі Брюсселя. Наразі ситуацію взято під контроль.
Про це повідомляє портал VTM із посиланням на федеральну поліцію Брюсселя.
Видання зазначає, що згідно з підтвердженими даними, вибух вчинила людина із поясом шахіда. Очевидці зазначають, що з-під його одягу стирчали дроти.
У відповідь поліція відкрила по ньому вогонь. У поліції додають – єдиним, хто отримав поранення, був сам терорист.
Вибух призвів до зупинення залізничного руху. Також, за непідтвердженими даними, було евакуйовано центральну площу Гранд-Пляс.
Пізніше стало відомо, що терориста ліквідували.
Military has neutralized an individual in #Brussels Central Station. The situation is under control. Follow the instructions of @ZPZ_PolBru.— Belgium MFA 🇧🇪 (@BelgiumMFA) June 20, 2017