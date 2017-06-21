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Неизвестный устроил взрыв на центральном вокзале Брюсселя

Среда, 21 июня 2017, 00:12

Неизвестный устроил взрыв на центральном железнодорожном вокзале Брюсселя. Сейчас ситуация взята под контроль.

Об этом сообщает портал VTM со ссылкой на федеральную полицию Брюсселя.

Издание отмечает, что по подтвержденным данным, взрыв совершил человек с поясом шахида. Очевидцы отмечают, что из-под его одежды торчали провода.

В ответ полиция открыла по нему огонь. В полиции добавляют - единственным, кто получил ранения, был сам террорист.

Взрыв привел к остановке железнодорожного движения. Также, по неподтвержденным данным, были эвакуированы центральную площадь Гранд-Плас.

Позже стало известно, что террорист был убит.

 

Европейская правда

Темы: Бельгиявзрыв
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