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У РФ пообіцяли відповісти на санкції США

Середа, 21 червня 2017, 01:54

У Москві починають розробляти відповідні заходи після чергового розширення Вашингтоном списку санкцій проти Росії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають "РИА Новости".

"Ми про цей (крок США) шкодуємо. І саме з таким почуттям в черговий раз втрачених можливостей рушити до поліпшення наших двосторонніх відносин приступаємо до опрацювання наших заходів у відповідь", - сказав він.

При цьому, на думку Рябкова, нові санкції не вплинуть на Росію і її громадян.

"Ніякого збитку, шкоди вони нам не завдадуть. Ми продовжимо свій курс твердо і послідовно", - заявив він.

За його словами, Вашингтон, розширюючи антиросійські санкції, "свідомо ллє воду на млин партії війни в Києві", тобто тих, хто не хоче врегулювання конфлікту на Донбасі і зацікавлений у зриві Мінських угод.

"Ми, як і в ситуації з ударами американських сил по літаку і по безпілотнику сирійських ВС, говоримо про те, що ця політика США суперечить американським же декларованим цілям", - вважає Рябков.

Як відомо 20 червня США в зв'язку з агресією РФ в Україні, ввели санкції ще проти 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких російські офіційні особи, "чиновники" анексованого Криму і так званих "ЛНР/ДНР", російські банки, і проти 20 дочірніх компаній "Транснафти".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкції
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