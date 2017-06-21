В РФ пообещали ответить на санкции США

В Москве начинают разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают "РИА Новости".

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер", - сказал он.

При этом, по мнению Рябкова, новые санкции не окажут влияния на Россию и ее граждан.

"Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", - заявил он.

По его словам, Вашингтон, расширяя антироссийские санкции, "сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве", то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта на Донбассе и заинтересован в срыве Минских соглашений.

"Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям", - считает Рябков.

Как известно, 20 июня США в связи с агрессией РФ в Украине, ввели санкции еще против 38 физических и юридических лиц, среди которых российские официальные лица, "чиновники" аннексированного Крыма и так называемых "ЛНР/ДНР", российские банки, и против 20 дочерних компаний "Транснефти".