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Вінницький голова кличе львівського дивитися сміттєвий полігон

Середа, 21 червня 2017, 08:48

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов запрошує львівського колегу Андрія Садового відвідати вінницький полігон твердих побутових відходів.

Про це він написав у Facebook, зазначивши, що днями журналісти "24 каналу" приїжджали – але зробили "маніпулятивний сюжет".

"Замість багатьох слів запрошую особисто колегу Андрія Івановича Садового на наш полігон. Не "партизанськими стежками" відправляти на вихідних туди журналістів його телеканалу, а детально вивчити весь процес – як збирають та вивозять сміття з Вінниці, сортують його на станції на полігоні, побачити свердловини для видобутку полігонного газу, з якого виробляють електрику на блочно-модульній теплоелектростанції", – заявив Моргунов.

"І познайомити з представниками німецького інвестора, з якими ми співпрацюємо з 2008 року. До речі, розкриваю "страшну" таємницю: інвестори, які готові працювати з містами в питаннях поводження та утилізації відходів, в Україні є. І наскільки мені відомо, у Львові було більше 40 пропозицій від різних компаній" – додав він.

Як відомо, мер Львова Андрій Садовий та його соратники з "Самопомочі" звинувачують президента й прем’єра у блокуванні вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів у Львові, який потопає в смітті через переповненість сміттєзвалищ.

Нардепи Олег Березюк та Оксана Сироід оголосили голодування через це.

Сам Садовий вимагає від центральної влади розблокувати наявні львівські сміттєві полігони та виділити ділянку під новий полігон.

Теми: ЛьвівСадовийВінниця
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