Під ВР вимагають оновлення виборчого законодавства
Середа, 21 червня 2017, 11:09
Під Верховною Радою проходить мітинг за оновлення виборчого законодавства.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.
Загалом на мітингу зібралось кілька сотень людей.
Мітингувальники стоять з прапорами різних політичних сил, які вимагають прийняття нового виборчого закону: ДемАльянс, Хвиля, Громадянська платформа, Рух нових сил, Свобода і Самопоміч.
До протестуючих виходять різні нардепи, а загалом акція проходить тихо і спокійно.
Роман Романюк, УП