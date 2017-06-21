Під ВР вимагають оновлення виборчого законодавства

Під Верховною Радою проходить мітинг за оновлення виборчого законодавства.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.

Загалом на мітингу зібралось кілька сотень людей.

Мітингувальники стоять з прапорами різних політичних сил, які вимагають прийняття нового виборчого закону: ДемАльянс, Хвиля, Громадянська платформа, Рух нових сил, Свобода і Самопоміч.

Роман романюк

До протестуючих виходять різні нардепи, а загалом акція проходить тихо і спокійно.

Роман Романюк, УП