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Під ВР вимагають оновлення виборчого законодавства

Середа, 21 червня 2017, 11:09

Під Верховною Радою проходить мітинг за оновлення виборчого законодавства.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця події.

Загалом на мітингу зібралось кілька сотень людей.

Мітингувальники стоять з прапорами різних політичних сил, які вимагають прийняття нового виборчого закону: ДемАльянс, Хвиля, Громадянська платформа, Рух нових сил, Свобода і Самопоміч.

 
Роман романюк

До протестуючих виходять різні нардепи, а загалом акція проходить тихо і спокійно.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

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