Под ВР требуют обновления избирательного законодательства

Под Верховной Радой проходит митинг за обновление избирательного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент УП с места происшествия.

Всего на митинге собралось несколько сотен человек.

Митингующие стоят с флагами различных политических сил, которые требуют принятия нового избирательного закона: ДемАльянс, Волна, Гражданская платформа, Движение новых сил, Свобода и Самопомич.

К протестующим выходят различные нардепы, а в целом акция проходит тихо и спокойно.

Роман Романюк, УП