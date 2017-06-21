Под ВР требуют обновления избирательного законодательства
Среда, 21 июня 2017, 11:09
Под Верховной Радой проходит митинг за обновление избирательного законодательства.
Об этом сообщает корреспондент УП с места происшествия.
Всего на митинге собралось несколько сотен человек.
Митингующие стоят с флагами различных политических сил, которые требуют принятия нового избирательного закона: ДемАльянс, Волна, Гражданская платформа, Движение новых сил, Свобода и Самопомич.
К протестующим выходят различные нардепы, а в целом акция проходит тихо и спокойно.
Роман Романюк, УП