Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України

Середа, 21 червня 2017, 11:55

Верховна Рада закликає Європейський парламент підтримати запровадження додаткових автономних преференцій на товари з України.

Постанову про звернення до Європарламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України (проект №6517), із третьої спроби підтримали 230 нардепів.

У зверненні український парламент закликає Європарламент "ухвалити проект законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових автономних преференцій на товари, походженням з України в редакції, запропонованій Європейською Комісією, без виключень і скорочень".

Депутати нагадують, що Росія продовжує блокувати український експорт не тільки до РФ, але й до Казахстану, Киргизстану та інших країн, постачання до яких повністю або частково залежить від транзиту через територію РФ.

"Надання Європейським Союзом додаткових преференцій в торгівлі продемонстрували б українському бізнесу додаткові переваги функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між сторонами", – наголошують парламентарі.

"Такі торговельні преференції стануть, передусім, важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною", – йдеться у зверненні ВР до Європарламенту.

Депутат Ганна Гопко перед голосуванням зазначила, що треба "в усіх ключових точках світових столиць вимагати плану інвестицій в середній і малий бізнес". "Можемо його умовно назвати "план Маршала", – додала вона.

"Те економічне зростання, яке ми побачили в 2017 році, 2,3% ВВП – враховуючи, що 5% ВВП ми витрачаємо на армію, – нам недостатньо, щоб забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу", – сказала Гопко.  

"Ми просимо про те, щоб зараз був окремий план. Не кредити МФВ, не макрофінансова допомога, а масштабний інвестиційний проект у ключові сектори економіки", – заявила вона і додала, що це має дозволити малому й середньому бізнесу створити робочі місця і розвиватися.

20 червня комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі затвердив попередні домовленості з приводу торгівельних преференцій для України, досягнуті в рамках переговорів із Радою ЄС та Єврокомісією.

14 червня в результаті міжінституційних переговорів було досягнуто компромісу, за яким квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед буде збільшено, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувала Єврокомісія, а сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Остаточно рішення щодо запровадження квот для України має затвердити Європарламент на пленарному засіданні у липні.

Читайте також Операція "компенсація": яким може бути торговельний компроміс із ЄС

Олена Рощенко, УП

Теми: торгівляЄСВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
торгівля
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Угорщина згодна пом'якшити режим агроторгівлі з Україною, з одним "але"
Кабмін передав ТРЦ Ocean Plaza Фонду держмайна для приватизації
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: