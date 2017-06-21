Рада просить Європарламент про преференції для товарів з України

Верховна Рада закликає Європейський парламент підтримати запровадження додаткових автономних преференцій на товари з України.

Постанову про звернення до Європарламенту щодо запровадження додаткових торговельних преференцій ЄС товарам, походженням з України (проект №6517), із третьої спроби підтримали 230 нардепів.

У зверненні український парламент закликає Європарламент "ухвалити проект законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових автономних преференцій на товари, походженням з України в редакції, запропонованій Європейською Комісією, без виключень і скорочень".

Депутати нагадують, що Росія продовжує блокувати український експорт не тільки до РФ, але й до Казахстану, Киргизстану та інших країн, постачання до яких повністю або частково залежить від транзиту через територію РФ.

"Надання Європейським Союзом додаткових преференцій в торгівлі продемонстрували б українському бізнесу додаткові переваги функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між сторонами", – наголошують парламентарі.

"Такі торговельні преференції стануть, передусім, важливим сигналом політичної солідарності Європейського Союзу з Україною", – йдеться у зверненні ВР до Європарламенту.

Депутат Ганна Гопко перед голосуванням зазначила, що треба "в усіх ключових точках світових столиць вимагати плану інвестицій в середній і малий бізнес". "Можемо його умовно назвати "план Маршала", – додала вона.

"Те економічне зростання, яке ми побачили в 2017 році, 2,3% ВВП – враховуючи, що 5% ВВП ми витрачаємо на армію, – нам недостатньо, щоб забезпечити розвиток малого і середнього бізнесу", – сказала Гопко.

"Ми просимо про те, щоб зараз був окремий план. Не кредити МФВ, не макрофінансова допомога, а масштабний інвестиційний проект у ключові сектори економіки", – заявила вона і додала, що це має дозволити малому й середньому бізнесу створити робочі місця і розвиватися.

20 червня комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі затвердив попередні домовленості з приводу торгівельних преференцій для України, досягнуті в рамках переговорів із Радою ЄС та Єврокомісією.

14 червня в результаті міжінституційних переговорів було досягнуто компромісу, за яким квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед буде збільшено, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувала Єврокомісія, а сечовину з пропозицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річні квоти: для меду – 2,5 тис. тонн, томатів оброблених – 3 тис. тонн, пшениці – 65 тис. тонн, кукурудзи – 625 тис. тонн, ячменю – 325 тис. тонн.

Остаточно рішення щодо запровадження квот для України має затвердити Європарламент на пленарному засіданні у липні.

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Олена Рощенко, УП