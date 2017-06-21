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Рада просит Европарламент о преференциях для товаров из Украины

Среда, 21 июня 2017, 11:55

Верховная Рада призывает Европейский парламент поддержать введение дополнительных автономных преференций на товары из Украины.

Постановление об обращении в Европарламент о введении дополнительных торговых преференций ЕС товарам, происхождением из Украины (проект №6517), с третьей попытки поддержали 230 нардепов.

В обращении украинский парламент призывает Европарламент "принять проект законодательной инициативы о введении дополнительных автономных преференций на товары происхождением из Украины в редакции, предложенной Европейской Комиссией, без исключений и сокращений".

Депутаты напоминают, что Россия продолжает блокировать украинский экспорт не только в Российской Федерации, но и в Казахстан, Кыргызстане и других странах, поставки в которых полностью или частично зависят от транзита через территорию РФ.

"Предоставление Европейским Союзом дополнительных преференций в торговле продемонстрировали бы украинскому бизнесу дополнительные преимущества функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между сторонами", – отмечают парламентарии.

"Такие торговые преференции станут, прежде всего, важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной", – говорится в обращении ВР к Европарламенту.

Депутат Анна Гопко перед голосованием отметила, что надо "во всех ключевых точках мировых столиц требовать плана инвестиций в средний и малый бизнес". "Можем его условно назвать "план Маршалла", – добавила она.

"Тот экономический рост, который мы увидели в 2017 году, 2,3% ВВП – учитывая, что 5% ВВП мы тратим на армию, – нам недостаточно, чтобы обеспечить развитие малого и среднего бизнеса", – сказала Гопко.

"Мы просим о том, чтобы сейчас был отдельный план. Не кредиты МВФ, не макрофинансовая помощь, а масштабный инвестиционный проект в ключевые сектора экономики", – заявила она и добавила, что это должно позволить малому и среднему бизнесу создать рабочие места и развиваться.

20 июня комитет Европарламента по вопросам международной торговли утвердил предварительные договоренности по поводу торговых преференций для Украины, достигнутые в рамках переговоров с Советом ЕС и Еврокомиссией.

14 июня в результате межинституционных переговоров был достигнут компромисс, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией, а мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тысячи тонн, томатов обработанных – 3 тысячи тонн, пшеницы – 65 тысяч тонн, кукурузы - 625 тысяч тонн, ячменя - 325 тысяч тонн.

Окончательно решение о введении квот для Украины должен утвердить Европарламент на пленарном заседании в июле.

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Алена Рощенко, УП

Темы: торговляЕСВерховная Рада
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