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Силовики шукали в "Укрзалізниці" зв'язок з "наглядачами" і РФ

Середа, 21 червня 2017, 12:35

Генеральна прокуратура спільно з СБУ провела обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці".

Про це у середу повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Вказується, що слідчі ГПУ і СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом протиправних дій чиновників "Укрзалізниці", які "в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно занизивши їх".

"Внаслідок чого державі нанесено збитки на суму понад 10 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, слідчі перевіряють інформацію СБУ щодо впливу так званих "наглядачів" на прийняття рішень керівництвом "Укрзалізниці", "проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені вказаного товариства на території Російської Федерації, що призвело до спричинення шкоди інтересам держави та отримання незаконних прибутків російськими фінансово-промисловими групами".

Також вказується, що у зв’язку з цим 20 червня були проведені обшуки в приміщеннях ПАТ "Українська залізниця", а також за місцем праці і проживання причетних до протиправної діяльності осіб.

Українська правда

Теми: УкрзалізницяГенпрокуратура
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