Силовики искали в "Укрзализныце" связь со "смотрящими" и РФ

Генеральная прокуратура совместно с СБУ провела обыски в помещениях "Укрзализныци".

Об этом в среду сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Указывается, что следователи ГПУ и СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту противоправных действий чиновников "Укрзализныци", которые "в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний безосновательно провели пересмотр тарифных условий, значительно занизив их".

"В результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Согласно информации, следователи проверяют информацию СБУ о влиянии так называемых "смотрящих" на принятие решений руководством "Укрзализныци", "проведение отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени указанного общества на территории Российской Федерации, что привело к причинению вреда интересам государства и получения незаконных доходов российскими финансово-промышленными группами".

Также указывается, что в связи с этим 20 июня были проведены обыски в помещениях ОАО "Украинская железная дорога", а также по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.

Украинская правда