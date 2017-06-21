Зубко зустрінеться у Львові з мерами, щоб розібратися зі сміттям

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко зустрінеться з головами міст Львівської області, керівниками комунальних підприємств для вирішення проблеми зі сміттям.

"Сьогодні у Львові напрацюємо чітку антикризову маршрутну карту з вирішення проблеми зі сміттям", – написав він у Twitter.

Залучив усі профільні відомства: ДСНС, Мінприроди, Мінінфраструктури, МОЗ, Нацполіцію, Львівську ОДА", – зазначив віце-прем’єр.

"Збираю 20 мерів міст Львівщини, голів райдержадміністрацій, керівників комунальних підприємств. Маємо виробити першочергові оперативні кроки та подальший план дій. Далі – чітка координація дій і контроль за виконанням поставлених завдань", – додав Зубко.

1/3 #Львів Збираю 20 мерів міст Львівщини, голів РДА, керівників КП. Маємо виробити першочергові оперативні кроки та подальший план дій. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 21, 2017

1/4 #Львів Далі - чітка координація дій і контроль за виконанням поставлених завдань. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 21, 2017

Водночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду повідомив, що віце-прем’єр Геннадій Зубко у Львівській області зустрінеться з керівниками міст для вирішення проблеми утилізації сміття.

"Сьогодні я відправив допомогти вичистити Львів групу, яку очолює віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, з ДСНС і всіма іншими", – сказав він і згодом додав: "Я попросив, щоб запросили мерів із міст області – щоб із ним почати говорити".

Так прем’єр відповів депутату Ірині Подоляк, обраній від "Самопомочі" у Львівській області, яка попросила запропонувати Львову ділянку під полігон, а на час побудови сміттєпереробного заводу забезпечити альтернативні резервні полігони, які б приймали сміття зі Львова за угодою хоч би на 2 роки.

За словами Подоляк, запропонована Львову раніше ділянка під полігон не відповідає нормам, та й Львівська ОДА висловлювалася проти.

Також соратниця львівського керівника Андрія Садового вимагала розблокування пресувальної станції у Львові, яку вже збудовано.

Гройсман заявив,що він уже рік домовляється з іншими мерами про прийняття сміття зі Львова, вмовляє їх. "Я не буду це робити на постійній основі", – заявив прем’єр.

Він також заявив, що було 7 ділянок – Садовий вибрав, але треба було їхати до місцевої влади й домовлятися – а ніхто не поїхав на сесію райради.

Також за словами прем’єра, Львів не заявився на конкурс на земельну ділянку.

Крім того, Гройсман спростував, що уряд не дає ходу залученню коштів Європейського банку реконструкції та розвитку на вирішення проблеми Львова: "З боку уряду погодження на проект із ЄБРР дали", – сказав він.

"Чим я зможу допомогти, я буду допомагати далі", – пообіцяв також прем’єр.

Як відомо, Садовий та його соратники з "Самопомочі" звинувачують президента й прем’єра у блокуванні вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів у Львові, який потопає в смітті через переповненість сміттєзвалищ.

Нардепи Олег Березюк та Оксана Сироід оголосили голодування через це.

Олена Рощенко, УП