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Зубко встретится во Львове с мэрами, чтобы разобраться с мусором

Среда, 21 июня 2017, 13:19

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко встретится с главами городов Львовской области, руководителями коммунальных предприятий для решения проблемы с мусором.

"Сегодня во Львове выработаем четкую антикризисную маршрутную карту по решению проблемы с мусором", – написал он в Twitter.

"Привлек все профильные ведомства: ГСЧС, Минприроды, Мининфраструктуры, МОЗ, Нацполицию, Львовскую ОГА", – отметил вице-премьер.

"Собираю 20 мэров городов Львовщины, глав райгосадминистраций, руководителей коммунальных предприятий. Должны выработать первоочередные оперативные шаги и дальнейший план действий. Далее – четкая координация действий и контроль за выполнением поставленных задач", – добавил Зубко.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что вице-премьер Геннадий Зубко во Львовской области встретится с руководителями городов для решения проблемы утилизации мусора.

"Сегодня я отправил помочь очистить Львов группу, которую возглавляет вице-премьер-министр Геннадий Зубко, совместно с ГСЧС и всеми прочими", – сказал он, и позже добавил: "Я попросил, чтобы пригласили мэров из городов области – чтобы с ним начали говорить".

Так премьер ответил депутату Ирине Подоляк, избранной от "Самопомочи" во Львовской области, которая попросила предложить Львову участок под полигон, а на время строительства мусороперерабатывающего завода обеспечить альтернативные резервные полигоны, которые принимали бы мусор из Львова по договору хотя бы на 2 года.

По словам Подоляк, предложенный Львову ранее участок под полигон не соответствует нормам, и Львовская ОГА высказывалась против.

Также соратница львовского руководителя Андрея Садового требовала разблокирования прессовальной станции во Львове, которая уже построена.

Гройсман заявил, что он уже год договаривается с другими мэрами о принятии мусора из Львова, уговаривает их. "Я не буду это делать на постоянной основе", – заявил премьер.

Он также заявил, что было 7 участков – Садовый выбрал, но надо было ехать к местной власти и договариваться – а никто не поехал на сессию райсовета.

Также, по словам премьера, Львов не заявился на конкурс на земельный участок.

Кроме того, Гройсман опроверг, что правительство не дает хода привлечению средств Европейского банка реконструкции и развития на решение проблемы Львова: "Со стороны правительства согласования на проект с ЕБРР дали", – сказал он.

"Чем я смогу помочь, я буду помогать дальше", – пообещал также премьер.

Как известно, Садовый и его соратники из "Самопомочи" обвиняют президента и премьера в блокировании решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов во Львове, который утопает в мусоре из-за переполненности свалок.

Нардепы Олег Березюк и Оксана Сыроид объявили голодовку из-за этого.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовСадовыйГройсманКабинет министров
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