Українській активістці довелося тікати з Криму через переслідування ФСБ

Українська активістка Наталія Харченко була вимушена терміново залишити окупований Крим, оскільки її переслідувала ФСБ.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За словами самої Харченко, зараз проти неї в Сімферополі, де вона мешкала з маленькими дітьми і батьками, Федеральна служба безпеки РФ планує порушити кримінальну справу.

"Кримчанка приїхала до Києва практично без речей, залишивши дітей тимчасово на своїх батьків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, співробітники ФСБ 12 січня 2017 року у будинку сім'ї українських активістів Наталії Харченко і Андрія Виноградова провели під виглядом так званого гласного обстеження житла незаконний обшук і вилучили декілька комп'ютерів. Після цього відносно кримчанки почали дослідчу перевірку за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

За інформацією кримського адвоката Едема Семедляєва, слідчий ФСБ вже зібрав два томи інформації для цієї "справи".

Як повідомляє КПГ, Наталію Харченко щомісячно викликали до ФСБ на "опитування", після яких у неї різко загострювалося хронічне захворювання.

Після обшуку і допиту Андрій Виноградов втратив в Криму роботу і теж був змушений виїхати до Києва.

Українська правда