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Украинской активистке пришлось бежать из Крыма из-за преследований ФСБ

Среда, 21 июня 2017, 16:00

Украинская активистка Наталья Харченко была вынуждена срочно покинуть оккупированный Крым, поскольку ее преследовала ФСБ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам самой Харченко, сейчас против нее в Симферополе, где она жила с маленькими детьми и родителями, Федеральная служба безопасности РФ планирует возбудить уголовное дело.

"Крымчанка приехала в Киев практически без вещей, оставив детей временно на своих родителей", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, сотрудники ФСБ 12 января 2017 года в доме семьи украинских активистов Натальи Харченко и Андрея Виноградова провели под видом так называемого гласного обследования жилья незаконный обыск и изъяли несколько компьютеров. После этого в отношении крымчанки начали доследственную проверку по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

По информации крымского адвоката Эдема Семедляева, следователь ФСБ уже собрал два тома информации для этого "дела".

Как сообщает КПГ, Наталью Харченко ежемесячно вызвали в ФСБ на "опросы", после которых у нее резко обострялось хроническое заболевание.

После обыска и допроса Андрей Виноградов потерял в Крыму работу и тоже был вынужден уехать в Киев.

Украинская правда

Темы: КрымФСБРосcия
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