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Суд арештував на 2 місяці помічницю нардепа Полякова

Середа, 21 червня 2017, 18:44

Солом'янський райсуд Києва взяв під варту помічницю народного депутата Максама Полякова Тетяну Любонько на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 160 тисяч гривень.

Таке рішення у середу ухвалила суддя Світлана Кушнір.

В разі сплати застави суд поклав на Любонько ряд зобов'язань: носити електронний браслет, не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурорів та слідчих, здати свої закордонні паспорти, утримуватися від спілкування з представниками організації "Депутатського контролю" Максимом Поляковим та Бориславом Розенблатом.

В ході судового засідання прокурори САП наполягали в суді взяти Любонько під варту з можливістю внесення 384 тисяч гривень застави.

У свою чергу захист помічниці Полякова стверджував, що їх підзахисна не має таких коштів.

Вони переконували суд, що на Любонько чиниться тиск з боку НАБУ та наполягли на особистих поруках.

Крім того на засіданні представники САП зачитували протокол прослуховування телефону Тетяни Любонько.

В роздруківках є розмови Любонько з Максимом Поляковим та представником фірми "Фуджейра" на прізвище Сивокінь.

Зокрема в документах йдеться про отримання коштів за внесення змін до податкового кодексу від імені депутата від БПП Борислава Розенбалата та Полякова в листопаді минулого року.

Як відомо 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судВерховна Рада
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