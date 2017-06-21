Суд арештував на 2 місяці помічницю нардепа Полякова
Солом'янський райсуд Києва взяв під варту помічницю народного депутата Максама Полякова Тетяну Любонько на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 160 тисяч гривень.
Таке рішення у середу ухвалила суддя Світлана Кушнір.
В разі сплати застави суд поклав на Любонько ряд зобов'язань: носити електронний браслет, не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурорів та слідчих, здати свої закордонні паспорти, утримуватися від спілкування з представниками організації "Депутатського контролю" Максимом Поляковим та Бориславом Розенблатом.
В ході судового засідання прокурори САП наполягали в суді взяти Любонько під варту з можливістю внесення 384 тисяч гривень застави.
У свою чергу захист помічниці Полякова стверджував, що їх підзахисна не має таких коштів.
Вони переконували суд, що на Любонько чиниться тиск з боку НАБУ та наполягли на особистих поруках.
Крім того на засіданні представники САП зачитували протокол прослуховування телефону Тетяни Любонько.
В роздруківках є розмови Любонько з Максимом Поляковим та представником фірми "Фуджейра" на прізвище Сивокінь.
Зокрема в документах йдеться про отримання коштів за внесення змін до податкового кодексу від імені депутата від БПП Борислава Розенбалата та Полякова в листопаді минулого року.
Як відомо 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.
Роман Кравець, УП