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Луценко вніс в Раду подання на Розенблата

Середа, 21 червня 2017, 18:04

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Борислава Розенблата.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата Б. Розенблата, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис дол.".

Кримінальне правопорушення інкримінується ч.4 ст. 368 КК України.

Як відомо, раніше Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея,  депутата групи "Воля народу" Олексія Довгого,  депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

20 червня САП скерувала в Генеральну прокуратуру подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Українська правда

Теми: ЛуценконедоторканністьВерховна Рада
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