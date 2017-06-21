Порошенко: Україна не вважає потрібною зміну Мінського і Нормандського форматів

Президент Петро Порошенко заявляє про те, що українська сторона не вважає доцільною зміну Мінського і Нормандського форматів переговорів щодо Донбасу.

Про це глава держави сказав на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.

"Ми не бачимо необхідності змінювати Нормандський формат і мати якийсь паралельний тренд Мінського процесу. Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до Нормандського формату, ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки і будемо вітати активнішу участь, в тому числі представництво в форматі Мінського процесу, в тому числі в Тристоронній контактній групі", - зазначив Порошенко.

Він висловив думку, що це може дати "нове дихання, перезавантаження і дати швидкий результат".

Інтерфакс-Україна