Порошенко: Україна не вважає потрібною зміну Мінського і Нормандського форматів
Середа, 21 червня 2017, 20:38
Президент Петро Порошенко заявляє про те, що українська сторона не вважає доцільною зміну Мінського і Нормандського форматів переговорів щодо Донбасу.
Про це глава держави сказав на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.
"Ми не бачимо необхідності змінювати Нормандський формат і мати якийсь паралельний тренд Мінського процесу. Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до Нормандського формату, ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки і будемо вітати активнішу участь, в тому числі представництво в форматі Мінського процесу, в тому числі в Тристоронній контактній групі", - зазначив Порошенко.
Він висловив думку, що це може дати "нове дихання, перезавантаження і дати швидкий результат".