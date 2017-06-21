Порошенко: Украина не считает нужным изменение Минского и Нормандского форматов

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что украинская сторона не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по Донбассу.

Об этом глава государства сказал на брифинге в Вашингтоне в среду по итогам визита в США.



"Мы не видим необходимости менять Нормандский формат и иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к Нормандскому формату, мы полностью открыты и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате Минского процесса, в том числе в Трехсторонней контактной группе", - отметил Порошенко.



Он выразил мнение, что это может привнести "новое дыхание, перезагрузку и дать быстрый результат".

Интерфакс-Украина