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Конгрес США прискорить визнання Голодомору геноцидом – Порошенко

Четвер, 22 червня 2017, 04:50

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це президент заявив 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Раяном, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми розпочали своє перебування у Сполучених Штатах біля пам’ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції", – заявив Порошенко.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

У травні 2017 року резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом, прийняв Сенат штату Вашингтон.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Теми: голодоморгеноцидСШАПорошенко
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