Конгресс США ускорит признание Голодомора геноцидом - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом президент заявил 21 июня после встречи со спикером Палаты представителей Полом Райаном, сообщает Радио Свобода.

"Мы начали свое пребывание в Соединенных Штатах у памятника жертвам геноцида и получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение указанной резолюции", - заявил Порошенко.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран - органы власти их отдельных территориальных единиц.

В мае 2017 года резолюцию, которая определяет Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом, принял Сенат штата Вашингтон.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов человек.