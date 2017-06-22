Конгресс США ускорит признание Голодомора геноцидом - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом президент заявил 21 июня после встречи со спикером Палаты представителей Полом Райаном, сообщает Радио Свобода.
"Мы начали свое пребывание в Соединенных Штатах у памятника жертвам геноцида и получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение указанной резолюции", - заявил Порошенко.
В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран - органы власти их отдельных территориальных единиц.
В мае 2017 года резолюцию, которая определяет Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом, принял Сенат штата Вашингтон.
Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов человек.