Через обстріли на Донеччині майже 400 тисяч людей залишались без води

Через обстріли на Донеччині в ніч на четвер без водопостачання залишилося 72 населених пункти.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби.

22 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу села Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону.

Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.

Знову пошкодження ЛЕП і знову майже 400 000 людей залишились без води. — Георгий Тука (@tuka_george) 22 червня 2017 р.

У ДСНС повідомляють, що станом на 7 годину 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.

У свою чергу глава Донецької обладміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що станом на 9.15 водопостачання населених пунктів, що залишилися вночі без води внаслідок обстрілу околиць станції Південно-донбаського водоводу уже відновлено.

"Перебили електромережу, яка живить станцію, внаслідок чого протягом кількох годин вона не працювала. Але близько сьомої ранку "Вода Донбасу" насосну станцію знову запустила – агрегати переключили на іншу лінію електропостачання", повідомляє він у Facebook.

Українська правда