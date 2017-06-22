Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через обстріли на Донеччині майже 400 тисяч людей залишались без води

Четвер, 22 червня 2017, 09:26
Через обстріли на Донеччині майже 400 тисяч людей залишались без води
РИА НОВОСТИ

Через обстріли на Донеччині в ніч на четвер без водопостачання залишилося 72 населених пункти.

Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби.

22 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу села Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону.

Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка.

У ДСНС повідомляють, що станом на 7 годину 22 червня водопостачання населенню здійснюється з резервних резервуарів.

У свою чергу глава Донецької обладміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що станом на 9.15 водопостачання населених пунктів, що залишилися вночі без води внаслідок обстрілу околиць станції Південно-донбаського водоводу уже відновлено.

"Перебили електромережу, яка живить станцію, внаслідок чого протягом кількох годин вона не працювала. Але близько сьомої ранку "Вода Донбасу" насосну станцію знову запустила – агрегати переключили на іншу лінію електропостачання",  повідомляє він у Facebook.

Українська правда

Теми: ДонбастероризмАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: