Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды

Из-за обстрелов Донецкой области в ночь на четверг без водоснабжения осталось 72 населенных пункта.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.



22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода.



Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

Знову пошкодження ЛЕП і знову майже 400 000 людей залишились без води. — Георгий Тука (@tuka_george) 22 червня 2017 р.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7:00 22 июня водоснабжение населению осуществлялось из резервных резервуаров.

В свою очередь глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский сообщает, что по стостоянию на 9.15 водоснабжение населенных пунктов, оставшихся ночью без воды в результате обстрела окрестностей станции Южно-донбасского водопровода уже восстановлено.



"Перебили электросеть, которая питает станцию, в результате чего в течение нескольких часов она не работала. Но около семи утра "Вода Донбасса" насосная станция снова запущена - агрегаты переключили на другую линию электроснабжения", - сообщает он в Facebook.

Украинская правда