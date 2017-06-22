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Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды

Четверг, 22 июня 2017, 09:26
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды
РИА НОВОСТИ

Из-за обстрелов Донецкой области в ночь на четверг без водоснабжения осталось 72 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7:00 22 июня водоснабжение населению осуществлялось из резервных резервуаров.

В свою очередь глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский сообщает, что по стостоянию на 9.15 водоснабжение населенных пунктов, оставшихся ночью без воды в результате обстрела окрестностей станции Южно-донбасского водопровода уже восстановлено.

"Перебили электросеть, которая питает станцию, в результате чего в течение нескольких часов она не работала. Но около семи утра "Вода Донбасса" насосная станция снова запущена - агрегаты переключили на другую линию электроснабжения", - сообщает он в Facebook.

Украинская правда

Темы: ДонбасстерроризмАТО
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