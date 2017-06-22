Боевики утром обстреляли Марьинку. Есть раненые

Боевики в четверг утром обстреляли жилые кварталы Марьинки, один человек ранен.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.

"Сегодня около 11:00 пророссийские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, пророссийские бандформирования применили 82-мм минометы, в результате чего одна местная жительница получил ранения", - сообщил он.

"Обстоятельства и последствия обстрела выясняются", - добавил Миронович.

Как чуть позже рассказал "Украинской правде" Миронович, по предварительной информации, по жилому кварталу были выпущены две мины. Одна из них попала в жилой дом на Садовом переулке.

Раненная - 40-летняя женщина, она доставлена в больницу. По информации врачей, у нее ранение правого предплечья и левого бедра. По информации медиков, у нее состояние средней тяжести.

На месте работает СЦКК и местные власти.

Оксана Коваленко, УП