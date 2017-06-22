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Чоловіка, який побив голову ТВК Коцюбинського, заарештували

Четвер, 22 червня 2017, 12:37

Суд заарештував підозрюваного в побитті голови територіальної виборчої комісії Коцюбинського на Київщині.

Про це повідомляє 22 червня прес-служба прокуратури Київської області.

Таким чином підозрюваному змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Встановлено, що перебуваючи в смт Коцюбинське зловмисник незаконно проник на територію домоволодіння потерпілої та завдав їй тілесних ушкоджень. Вказані дії чоловіка кваліфікували за ст. 162 та ст. 350 КК України.

У своєму клопотанні прокуратура наполягала взяти під варту чоловіка, втім ухвалою суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поряд з цим, під час досудового розслідування було встановлено, що нападник раніше вчинив злочин за фактом хуліганських дій в смт Коцюбинське.

Зважаючи на це, слідчий повідомив зловмиснику про підозру ще за ст. 296 КК України.

Таким чином прокуратура Київської області до суду направила клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваному.

"21 червня завдяки безапеляційній позиції прокуратури Київської області підозрюваному змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою", – резюмується в повідомленні.

Як повідомялося, вранці 14 червня 2017 року в селищі Коцюбинське жорстоко побили голову ТВК селища Людмилу Демченко.

"Цей інцидент став черговим ганебним фактом у низці інших кримінальних правопорушень проти активістів, що ведуть боротьбу із незаконними забудовами у Приірпінні, справи за якими не розкриті, а правопорушники не притягнуті до відповідальності", – підкреслювали депутати міжфракційного об’єднання "Київщина".

21 червня Кабінет міністрів пікетували активісти з вимогою відставки голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, звинувачуючи його в бездіяльності щодо розслідування резонансних злочинів.

Українська правда

Теми: криміналКиївська область
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