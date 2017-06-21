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Під Кабміном вимагають відставки Авакова

Середа, 21 червня 2017, 09:22

Кабінет міністрів пікетують активісти з вимогою відставки голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про початок акції повідомляє громадський рух "Чесно".

 

Люди звертають увагу на численні факти нападів на активістів Приірпіння і зазначають, що поліція бездіє.

"За всі роки роботи Авакова попри численні звернення жоден з злочинів не розслідуваний. Ніхто не сів за грати. Поліція бездіяльністю покриває злочини", – наголошують активісти.

Як відомо, 21 червня має відбутися засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомялося, вранці 14 червня у селищі Коцюбинське жорстоко побили голову ТВК селища Людмилу Демченко.

"Цей інцидент став черговим ганебним фактом у низці інших кримінальних правопорушень проти активістів, що ведуть боротьбу із незаконними забудовами у Приірпінні, справи за якими не розкриті, а правопорушники не притягнуті до відповідальності", – підкреслюють депутати міжфракційного об’єднання "Київщина".

Українська правда

Теми: АваковКабінет міністрів
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