Окупанти в Криму залишили Чийгоза ще на 3 місяці за ґратами

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 22 червня продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.



Про це після першої частини засідання повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов, передає "Крим.Реаліі".



"Суд, порадившись близько півтори години в нарадчій кімнаті, задовольнив клопотання прокурора, не взявши до уваги жоден аргумент захисту", – розповів він.





Після перерви суд планував допитати свідків захисту, адвокати підготували низку клопотань.



Напередодні прокуратура клопотала про продовження арешту Чийгоза на 3 місяці.

21 червня суд допитав двох свідків захисту: Рустема Каджаметова й Еміне Бекірову. Обидва підтвердили, що на мітингу під Верховною Радою Криму 26 февраля.2014 року бачили Ахтема Чийгоза, але не чули від нього закликів до насильства чи протиправних дій – навпаки, він закликав учасників акції до спокою.





Як відомо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.



Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

Попереднього разу арешт Чийгозу продовжували також на три місяці, до 8 липня.

20 червня підсудного привезли до Бахчисараю, щоб він зміг попрощатися з мамою, яка вмирає.