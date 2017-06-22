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Оккупанты в Крыму оставили Чийгоза еще на 3 месяца за решеткой

Четверг, 22 июня 2017, 13:43
Оккупанты в Крыму оставили Чийгоза еще на 3 месяца за решеткой
15minut.org

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 22 июня продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.

Об этом после первой части заседания сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает "Крым.Реалии".

"Суд, просовещавшись около полутора часов в совещательной комнате, удовлетворил ходатайство прокурора, не приняв во внимания ни один довод защиты во внимание", – рассказал он.

После перерыва суд планировал допросить свидетелей защиты, адвокаты подготовили ряд ходатайств.

Накануне прокуратура ходатайствовала о продлении ареста Чийгоза на 3 месяца.

21 июня суд допросил двух свидетелей защиты: Рустема Каджаметова и Эмине Бекирову. Оба подтвердили, что на митинге под Верховным Советом Крыма 26 февраля.2014 года видела Ахтема Чийгоза, но не слышали от него призывов к насилию или противоправным действиям – наоборот, он призывал участников акции к спокойствию.

Как известно, Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Произошли столкновения.  

Оккупационные власти Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Его дело суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля", в котором есть другие фигуранты.

В предыдущий раз арест Чийгозу продлевали так же на три месяца, до 8 июля.

20 июня подсудимого привезли в Бахчисарай, чтобы он смог попрощаться с умирающей матерью.

Темы: Крымсудправа человека
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