США закликали РФ припинити залякування ОБСЄ на Донбасі

Офіційний Вашингтон закликав Росію вплинути на підконтрольних їй сепаратистів на Донбасі з метою припинення ними залякування і насильства по відношенню до членів місії ОБСЄ.

Про це заявила представник Державного департаменту США Хізер Науерт, передає "Укрінформ".

"Сполучені Штати глибоко стурбовані тривожними тенденціями насильства і переслідувань на сході України з боку підконтрольних Росії сепаратистів, які відбуваються по відношенню до беззбройних цивільних членів СММ ОБСЄ", - зазначила вона.

За її словами, останній з таких інцидентів з переслідуванням, погрозами і пострілами в бік автомобілів місії ОБСЄ стався 20 червня. Вона нагадала, що перед цим мала місце трагічна загибель в квітні цього року громадянина США, який служив парамедиком в СММ, коли його транспортний засіб було підірвано на території, контрольованій сепаратистами.

"Ми закликаємо Росію використовувати свій вплив, щоб припинити цю кампанію залякування і виконувати її зобов'язання щодо забезпечення вільного, безперешкодного та безпечного доступу для спостерігачів ОБСЄ", - заявила Науерт.

Вона також наголосила на необхідності досягнення стійкого і довгострокового припинення вогню "для полегшення людських страждань і створення простору для прогресу в реалізації Мінських домовленостей".

Як відомо, 20 червня бойовики "ДНР" обстріляли спостерігачів СММ ОБСЄ та проявляли агресію щодо них.

В районі залізничної станції міста Ясинувата двоє озброєних чоловіків напали на два патрулі СММ ОБСЄ, кожен у складі шести осіб. Нападники намагались розбити скло автомобілів, спрямовували на спостерігачів зброю та стріляли у напрямку автомобілів, коли ті намагались покинути місце інциденту.