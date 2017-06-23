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США призвали РФ прекратить запугивание ОБСЕ на Донбассе

Пятница, 23 июня 2017, 06:50

Официальный Вашингтон призвал Россию повлиять на подконтрольных ей сепаратистов на Донбассе с целью прекращения ими запугивания и насилия по отношению к членам миссии ОБСЕ.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт, передает "Укринформ".

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тревожными тенденциями насилия и преследований на востоке Украины со стороны подконтрольных России сепаратистов, которые происходят по отношению к безоружным гражданским членам СММ ОБСЕ", - отметила она.

По ее словам, последний из таких инцидентов с преследованием, угрозами и выстрелами в сторону автомобилей миссии ОБСЕ произошел 20 июня. Она напомнила, что перед этим имела место трагическая гибель в апреле этого года гражданина США, который служил парамедиком в СММ, когда его транспортное средство было взорвано на территории, контролируемой сепаратистами.

"Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить эту кампанию запугивания и выполнять ее обязательства по обеспечению свободного, беспрепятственного и безопасного доступа для наблюдателей ОБСЕ", - заявила Науэрт.

Она также подчеркнула необходимость достижения устойчивого и долговременного прекращения огня "для облегчения человеческих страданий и создания пространства для прогресса в реализации Минских договоренностей".

Как известно, 20 июня боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

В районе железнодорожной станции города Ясиноватая двое вооруженных мужчин напали на два патруля СММ ОБСЕ, каждый в составе шести человек.

Нападавшие пытались разбить стекло автомобилей, направляли на наблюдателей оружие и стреляли в направлении автомобилей, когда те пытались покинуть место инцидента.

Темы: РосcияСШАОБСЕ
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