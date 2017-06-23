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Доба в АТО: 29 обстрілів, двоє військових ЗСУ поранені

П'ятниця, 23 червня 2017, 07:21

За минулу добу в зоні АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь, тричі з яких - з забороненої зброї.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу двоє українських військових були поранені.

На Приморському напрямку було зафіксовано 13 обстрілів.

"Найгарячіше вчора було в районі Широкиного, де окупанти двічі відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів", - йдеться в повідомленні.

 Також увечері терористи обстріляли українські опорні пункти на підступах до Мар'їнці та поблизу Павлопіля з мінометів калібру 82 мм і піхотного озброєння. Бойовики також порушували "режим тиші" в районі Гнутового і Лебединського.

Крім того, в першій половині дня, сепаратисти обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки, в результаті чого було поранено місцеву мешканку.

На Донецькому напрямку бойовики били 5 разів.

Протягом дня в районі селища Кам'янка бойовики кілька разів відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів, БМП і зенітної установки. Там же бив снайпер. Увечері терористи здійснили щільний обстріл українського опорного пункту біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики били з мінометів калібру 120 мм і менш потужного озброєння по українських силах в районі Кримського.

Також після настання сутінків в районі Новоалександрівки, Дінця та Троїцького сепаратисти били по українським укріпленням з піхотного озброєння. Ще вранці були обстріляні укріплення сил АТО неподалік Щастя, Жовтого та Лобачевого.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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