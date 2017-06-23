Сутки в АТО: 29 обстрелов, двое военных ВСУ ранены

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 29 раз открывали огонь, трижды из которых – из запрещенного оружия.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

В результате обстрелов двое украинских военных были ранены.

На Приморском направлении было зафиксировано 13 обстрелов.

"Горячее всего вчера было в районе Широкино, где оккупанты дважды открывали огонь по нашим оборонным укреплениям из 120-мм минометов, а также несколько раз методично накрывали украинских воинов огнем из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров", - говорится в сообщении.

Также вечером террористы обстреляли украинские опорные пункты на подступах к Марьинке и вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения. Боевики также нарушали "режим тишины" в районе Гнутово и Лебединского.

Кроме того, в первой половине дня, сепаратисты обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки, в результате чего была ранена местная жительница.

На Донецком направлении боевики били 5 раз.

В течение дня в районе поселка Каменка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, БМП и зенитной установки. Там же бил снайпер. Вечером террористы совершили плотный обстрел украинского опорного пункта возле Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики били из минометов калибра 120 мм и менее мощного вооружения по украинским силам в районе Крымского.

Также после наступления сумерек в районе Новоалександровки, Донца и Троицкого сепаратисты били по украинским укреплениям из пехотного вооружения. Еще утром были обстреляны укрепления сил АТО неподалеку Счастья, Желтого и Лобачево.