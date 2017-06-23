У штабі АТО уточнили втрати за добу

22 червня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої, двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій немає, двоє бійців дістали поранення під час обстрілів (у Гнутовому і Кам'янці)", – сказав полковник .

"Водночас поблизу Луганського на Світлодарській дузі в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав важкі поранення, від яких згодом помер у лікарні", - зазначив він.

Валентина Романенко, УП