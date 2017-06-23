В штабе АТО уточнили потери за сутки

22 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, двое получили ранения в результате обстрелов.



Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий нет, двое бойцов получили ранения во время обстрелов (в Гнутово и Каменке)", – сказал полковник.

"В то же время вблизи Луганского на Светлодарской дуге в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице ", – добавил он.



Валентина Романенко, УП