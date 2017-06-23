Міноборони хоче збільшити угруповання військ на півдні Одещини

Керівництво України планує збільшити угруповання Збройних сил в Одеській області.

Про це під час робочої поїздки до Одеського гарнізону заявив міністр оборони генерал армії 23 червня Степан Полторак, інформує Міністерство оборони.

"Попереднім військово-політичним керівництвом приймалися рішення, внаслідок яких у нас практично не залишилося військових частин у цьому регіоні. У наших планах – збільшити це угрупування, створити інфраструктуру та необхідну матеріально-технічну базу", – сказав міністр.

"Вже сьогодні у нас є військова частина у Болграді, сформовано військові частини в Сараті, буде розгорнуто військову комендатуру в Арцизі. Там, де армія, там – розвиток регіону. Та перш за все, це запорука безпеки та територіальної цілісності нашої країни", – наголосив Полторак.

Українська правда