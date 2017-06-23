Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны хочет увеличить группировку войск на юге Одесской области

Пятница, 23 июня 2017, 13:33

Руководство Украины планирует увеличить группировку Вооруженных сил в Одесской области.

Об этом во время рабочей поездки в Одесский гарнизон заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак, информирует 23 июня Министерство обороны.

"Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах – увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу", – сказал министр.

 

"Уже сегодня у нас есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате, будет развернута военная комендатура в Арцизе. Там, где армия, там – развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны", – отметил Полторак.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныармияОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Минобороны
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: