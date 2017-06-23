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Луценко показав прокурору Житомирщини "чорну мітку"

П'ятниця, 23 червня 2017, 15:02

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував діяльність прокурора Житомирської області Любомира Війтовича за незадовільні результати.

Це сталося 23 червня у Житомирі на нараді з прокурорами областей.

Луценко зокрема поцікавився, чому функціонує ТОВ "Валки-Ільменіт" – підприємство, яке постачає ільменіт в окупований Крим для підприємства "Кримський титан", якщо йому скасовано дозвіл на видобуток руди.

"Ви за доходи Фірташа і окупованого Криму переживаєте?.. 28 березня Державною службою геології і надр України прийнято рішення дію спеціального дозволу ТОВ "Валки-Ільменіт". Це означає, що вони не мають права видобувати сировину. І ви мали це разом із поліцією забезпечити. Я не розумію, чому представник Кримської прокуратури має приїжджати сюди і робити вашу роботу", – наголосив Луценко.

Також генпрокурор висловив невдоволення станом досудових розслідувань у багатьох кримінальних провадженнях та роботою місцевих прокурорів.

"Вам відомо, що у Бердичеві є вулиця Європейська 132, де знаходиться приміщення, що належить батьку вашого прокурора. Там діє нелегальний гральний заклад, але жодна поліція туди не заходить…Вже дожилися до того, що не кришують, а самі утримують", – обурювався Луценко.

"Я вважаю, що поліція Житомирської області знаходить у безконтрольному стані. Ваші процесуальні керуючі або не здатні керувати поліцією, або разом із ними валяють дурня", – сказав очільник ГПУ.

Генпрокурор зазначив, що виносить Війтовичу попередження:

"Я не для того вас призначав на цю посаду. Якщо у вас не розслідуються справи проти злочинців, кришуються справи ваших підлеглих, а вони самі через рідних займаються злочинною діяльністю. Я вважаю, що це чорна мітка для такої діяльності", – попередив генпрокурор.

Загалом на нараді 23 червня Луценко розкритикував діяльність кількох обласних прокурорів та поскаржився на загальну тенденцію, що робота на місцях покращується лише після інспекцій та "імпульсу згори".

Валентина Романенко, УП

Теми: прокуратураЖитомир
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