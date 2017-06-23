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Луценко показал прокурору Житомирщины "черную метку"

Пятница, 23 июня 2017, 15:02

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал деятельность прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича за неудовлетворительные результаты.

Это произошло 23 июня в Житомире на совещании с прокурорами областей.

Луценко в частности поинтересовался, почему функционирует ООО "Валки-Ильменит" - предприятие, которое поставляет ильменит в оккупированный Крым для предприятия "Крымский титан", если ему отменено разрешение на добычу руды.

"Вы за доходы Фирташа и оккупированного Крыма переживаете?.. 28 марта Государственная службой геологии и недр Украины приняла решение действие специального разрешения ООО" Валки-Ильменит ". Это означает, что они не имеют права добывать сырье. И вы должны это вместе с полицией обеспечить. Я не понимаю, почему представитель Крымской прокуратуры должен приезжать сюда и делать вашу работу", – отметил Луценко.

Также генпрокурор выразил недовольство состоянием досудебных расследований во многих уголовных процессах и работой местных прокуроров.

"Вам известно, что в Бердичеве есть улица Европейская 132, где находится помещение, принадлежащее отцу вашего прокурора. Там действует нелегальное игорное заведение, но ни одна полиция туда не заходит... Уже дожили до того, не крышуют, а сами содержат", – возмущался Луценко.

"Я считаю, что полиция Житомирской области находит в бесконтрольном состоянии. Ваши процессуальные управляющие либо не способны управлять полицией, либо вместе с ними валяют дурака", - сказал глава ГПУ.

Генпрокурор отметил, что выносит Войтовичу предупреждение:

"Я не для того вас назначал на эту должность. Если у вас не расследуются дела против преступников, крышуются дела ваших подчиненных, а они сами через родных занимаются преступной деятельностью. Я считаю, что это черная метка для такой деятельности", - предупредил генпрокурор.

В целом на совещании Луценко раскритиковал деятельность нескольких областных прокуроров и пожаловался на общую тенденцию, что работа на местах улучшается только после инспекций и "импульса сверху".

Валентина Романенко, УП

Темы: прокуратураЖитомир
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