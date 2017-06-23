Луценко показал прокурору Житомирщины "черную метку"

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал деятельность прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича за неудовлетворительные результаты.



Это произошло 23 июня в Житомире на совещании с прокурорами областей.



Луценко в частности поинтересовался, почему функционирует ООО "Валки-Ильменит" - предприятие, которое поставляет ильменит в оккупированный Крым для предприятия "Крымский титан", если ему отменено разрешение на добычу руды.



"Вы за доходы Фирташа и оккупированного Крыма переживаете?.. 28 марта Государственная службой геологии и недр Украины приняла решение действие специального разрешения ООО" Валки-Ильменит ". Это означает, что они не имеют права добывать сырье. И вы должны это вместе с полицией обеспечить. Я не понимаю, почему представитель Крымской прокуратуры должен приезжать сюда и делать вашу работу", – отметил Луценко.



Также генпрокурор выразил недовольство состоянием досудебных расследований во многих уголовных процессах и работой местных прокуроров.



"Вам известно, что в Бердичеве есть улица Европейская 132, где находится помещение, принадлежащее отцу вашего прокурора. Там действует нелегальное игорное заведение, но ни одна полиция туда не заходит... Уже дожили до того, не крышуют, а сами содержат", – возмущался Луценко.

"Я считаю, что полиция Житомирской области находит в бесконтрольном состоянии. Ваши процессуальные управляющие либо не способны управлять полицией, либо вместе с ними валяют дурака", - сказал глава ГПУ.



Генпрокурор отметил, что выносит Войтовичу предупреждение:



"Я не для того вас назначал на эту должность. Если у вас не расследуются дела против преступников, крышуются дела ваших подчиненных, а они сами через родных занимаются преступной деятельностью. Я считаю, что это черная метка для такой деятельности", - предупредил генпрокурор.



В целом на совещании Луценко раскритиковал деятельность нескольких областных прокуроров и пожаловался на общую тенденцию, что работа на местах улучшается только после инспекций и "импульса сверху".



Валентина Романенко, УП