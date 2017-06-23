Суд відправив під варту екс-голову податкової Полтавщини

Апеляційний суд Києва постановив арештувати колишнього голову Державної податкової адміністрації в Полтавській області.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її інформацією, таке рішення суд ухвалив 22 червня на задоволення апеляційної скарги Головної військової прокуратури.

"Замість застави суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак залишив можливість внести заставу у розмірі 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, злочинна діяльність підозрюваного, який в різні роки обіймав посади заступника керівника ДПА в Дніпропетровській області та голови ДПА в Полтавській області, нанесла збитки державі на загальну суму понад 2,46 млрд грн.

В ГПУ зазначили, що окремо слідчі займуться рівнем доходів екс-податківця, адже загальна вартість майна підозрюваного та його родини сягає понад 20 млн грн, а сукупний дохід сім’ї за 19 років склав 3,8 млн грн.

Повідомляється, що на даний час для забезпечення подальшого відшкодування збитків від злочину частину майна підозрюваного арештовано, зокрема, автомобіль марки Bentley Continental.

Водночас адвокати підозрюваного оскаржують рішення про арешт майна та намагаються повернути статки підозрюваному.

Також в Генпрокуратурі розповіли, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу захисту та залишив без змін рішення щодо обрання запобіжного заходу колишньому керівнику ДПІ Полтави – тобто 3 мільйони гривень застави. Підозрюваний сплатив вказані кошти, однак вирішив оскаржити запобіжний захід.

Як повідомлялося, 24 травня правоохоронці провели масштабну спецоперацію і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової, у тому числі екс-очільника Полтавської ДПС Володимира Задорожного.

25 травня суд відпустив Задорожного під заставу у 12 мільйонів.

Українська правда