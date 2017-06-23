Суд отправил под стражу экс-главу налоговой Полтавской области

Апелляционный суд Киева постановил арестовать бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее информации, такое решение суд принял 22 июня, удовлетворив апелляционную жалобу Главной военной прокуратуры.

"Вместо залога суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако оставил возможность внести залог в размере 10 млн грн", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, преступная деятельность подозреваемого, который в разные годы занимал должности заместителя руководителя ГНА в Днепропетровской области и председателя ГНА в Полтавской области, нанесла ущерб государству на общую сумму более 2,46 млрд грн.

В ГПУ отметили, что отдельно следователи займутся уровнем доходов экс-налоговика, ведь общая стоимость имущества подозреваемого и его семьи составляет более 20 млн грн, а совокупный доход семьи за 19 лет составил 3,8 млн грн.

Сообщается, что в настоящее время для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба от преступления часть имущества подозреваемого арестована, в частности, автомобиль марки Bentley Continental. В то же время адвокаты подозреваемого обжаловали решение об аресте имущества и пытаются вернуть состояние подозреваемому.

Также в Генпрокуратуре рассказали, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты и оставил без изменений решение об избрании меры пресечения бывшему руководителю ГНИ Полтавы - то есть 3 миллиона гривен залога. Подозреваемый уплатил указанные средства, однако решил обжаловать меру пресечения.

Как сообщалось, 24 мая правоохранители провели масштабную спецоперацию и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой, в том числе экс-главу Полтавской ДПС Владимира Задорожного.

25 мая суд отпустил Задорожного под залог в 12 млн.

Украинская правда