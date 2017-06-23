Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отправил под стражу экс-главу налоговой Полтавской области

Пятница, 23 июня 2017, 15:22

Апелляционный суд Киева постановил арестовать бывшего председателя Государственной налоговой администрации в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее информации, такое решение суд принял 22 июня, удовлетворив апелляционную жалобу Главной военной прокуратуры.

"Вместо залога суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако оставил возможность внести залог в размере 10 млн грн", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, преступная деятельность подозреваемого, который в разные годы занимал должности заместителя руководителя ГНА в Днепропетровской области и председателя ГНА в Полтавской области, нанесла ущерб государству на общую сумму более 2,46 млрд грн.

В ГПУ отметили, что отдельно следователи займутся уровнем доходов экс-налоговика, ведь общая стоимость имущества подозреваемого и его семьи составляет более 20 млн грн, а совокупный доход семьи за 19 лет составил 3,8 млн грн.

Сообщается, что в настоящее время для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба от преступления часть имущества подозреваемого арестована, в частности, автомобиль марки Bentley Continental. В то же время адвокаты подозреваемого обжаловали решение об аресте имущества и пытаются вернуть состояние подозреваемому.

Также в Генпрокуратуре рассказали, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу защиты и оставил без изменений решение об избрании меры пресечения бывшему руководителю ГНИ Полтавы - то есть 3 миллиона гривен залога. Подозреваемый уплатил указанные средства, однако решил обжаловать меру пресечения.

Как сообщалось, 24 мая правоохранители провели масштабную спецоперацию и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой, в том числе экс-главу Полтавской ДПС Владимира Задорожного.

25 мая суд отпустил Задорожного под залог в 12 млн.

Украинская правда

Темы: Полтаваналогиаресткоррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Полтава
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Мамай потерял должность мэра Полтавы
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: