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ЦВК РФ: Навальний не має права балотуватися у президенти

П'ятниця, 23 червня 2017, 19:33

Опозиціонер Олексій Навальний не може балотуватися в президенти Росії, бо має непогашену судимість.

Про це заявляє російська Центральна виборча комісія.

У лютому опозиціонер був засуджений до п’яти років позбавлення волі умовно у справі про розкрадання в компанії "Кіровліс".

Згідно із законом, обиратися в такому випадку людина має право через 10 років з дня зняття чи погашення судимості за вчинення тяжких злочинів, 15 років – за скоєння особливо тяжких злочинів, йдеться в заяві ЦВК Росії.

У документі ЦВК також зазначено, що створення "штабів" для підтримки Навального перебуває за рамками офіційної виборчої кампанії, оскільки зараз вона ведеться, а офіційне висунення кандидатів у президенти на виборах Росії 2018 року стане можливим тільки починаючи з грудня 2017 року.

Олексій Навальний у грудні минулого року заявив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. Незважаючи на обвинувальний вирок у справі "Кіровлісу", політик вирішив продовжити виборчу кампанію.

Радіо Свобода

Теми: Росіявибори
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