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ЦИК РФ: Навальный не имеет права баллотироваться в президенты

Пятница, 23 июня 2017, 19:33

Оппозиционер Алексей Навальный не может баллотироваться в президенты России, имея непогашенную судимость.

Об этом заявляет российская Центральная избирательная комиссия.

В феврале оппозиционер был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищениях в компании "Кировлес".

Согласно закону, избираться в таком случае человек имеет право через 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет - за совершение особо тяжких преступлений, говорится в заявлении ЦИК России.

В документе ЦИК также указано, что создание "штабов" для поддержки Навального находится за рамками официальной избирательной кампании, поскольку сейчас она ведется, а официальное выдвижение кандидатов в президенты на выборах России 2018 года станет возможным только начиная с декабря 2017 года.

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Несмотря на обвинительный приговор по делу "Кировлес", политик решил продолжить избирательную кампанию.

Радио Свобода

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Темы: Росcиявиборы
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