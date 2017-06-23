Силы АТО готовы к "хлебному перемирию" - спикер Минобороны

Силы антитеррористической операции готовы к прекращению огня с 24 июня, однако указывают и на готовность открывать огонь в случае угрозы жизни своих бойцов.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Мы готовы к режиму перемирия. Мы его будем соблюдать. Однако мы будем адекватно реагировать на действия противника", – сказал Мотузяник агентству в пятницу.



При этом он особо подчеркнул, что Украина всегда выполняет Минские соглашения, в частности, каждая договоренность о прекращении огня в зоне АТО украинскими военными соблюдалась неукоснительно.



"Мы открываем огонь лишь в случае реальной угрозы жизни наших военных на Донбассе", - подытожил спикер Минобороны.



Как известно, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая, начиная с 24 июня. Так называемое "хлебное перемирие" должно продлиться в период сбора урожая с 00.00 24 июня по 31 августа.