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У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у вибори в Європі

Субота, 24 червня 2017, 02:36

Комітет Сенату у справах розвідки проведе слухання щодо можливих спроб Росії втрутитися у вибори в Європі.

Про це повідомляє The Hill.

Слухання пройдуть 28 червня за участю експертів в області міжнародної безпеки в Європі.

Співробітники розвідки підозрюють, що за спробами з допомогою кібератак зірвати вибори президента у Франції навесні цього року стоїть Росія.

Подібним чином, в жовтні минулого року під час виборів і в лютому за кілька місяців до вступу в НАТО кібератак зазнала Чорногорія.

Американські офіційні особи попереджають, що Росія буде здійснювати подібні спроби і в майбутньому з метою вплинути або зірвати вибори в Європі і Сполучених Штатах.

Глава комісії у справах розвідки Сенату США Річард Барр відзначав, що новим об'єктом російських кібератак може стати Німеччина, де восени відбудуться парламентські вибори.

Як відомо, обидва комітету з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують російське втручання у вибори президента США в 2016 році, а також зв'язки членів виборчої кампанії Трампа з Росією.

Теми: СШАЄвропавибориРосія
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