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В Сенате США пройдут слушания по вмешательству РФ в выборы в Европе

Суббота, 24 июня 2017, 02:36

Комитет Сената по делам разведки проведет слушания о возможных попытках России вмешаться в выборы в Европе.

Об этом сообщает The Hill.

Слушания пройдут 28 июня при участии экспертов в области международной безопасности в Европе.

Сотрудники разведки подозревают, что за попытками с помощью кибератак сорвать выборы президента во Франции весной этого года стоит Россия.

Подобным образом, в октябре прошлого года во время выборов и в феврале за несколько  месяцев до вступления в НАТО кибератакам подверглась Черногория.

Американские официальные лица предупреждают, что Россия будет совершать подобные попытки и в будущем с целью повлиять или сорвать выборы в Европе и Соединенных Штатах.

Глава комиссии по делам разведки Сената США Ричард Барр отмечал, что новым объектом российских кибератак может стать Германия, где осенью состоятся парламентские выборы.

Как известно, оба комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году,  а также связи членов избирательной кампании Трампа с Россией.

Темы: СШАЕвропавиборыРосcия
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