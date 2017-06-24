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У Білому домі допустили можливість зустрічі Трампа і Путіна

Субота, 24 червня 2017, 08:13

У Білому домі не виключили, що зустріч між президентом Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним може відбутися під час саміту G20 в Німеччині.

Про це заявив прес-секретар президента США Шон Спайсер в ході щоденного брифінгу в Білому домі, повідомляє Reuters.

"У тій мірі, в якій ми зможемо працювати з Росією над вирішенням деяких проблем і співпрацювати, якщо ми побачимо таке бажання, то ми хотіли б зробити це", - сказав Спайсер, відповідаючи на питання журналістів про ймовірність зустрічі президентів в кулуарах саміту.

Раніше представник адміністрації повідомив журналістам, що Трамп розраховує зустрітися з Путіним під час липневої поїздки, яка буде включати зупинку у Варшаві, де він планує бути присутнім на зустрічі на вищому рівні "Ініціативи трьох морів".

Теми: ТрампПутін
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