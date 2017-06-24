В Белом доме допустили возможность встречи Трампа и Путина

В Белом доме не исключили, что встреча между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться во время саммита G20 в Германии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в ходе ежедневного брифинга в Белом доме, сообщает Reuters.

"В той мере, в какой мы сможем работать с Россией над решением некоторых проблем и сотрудничать, если мы увидим такое желание, то мы хотели бы сделать это", - сказал Спайсер, отвечая на вопросы журналистов о вероятности встречи президентов в кулуарах саммита.

Ранее представитель администрации сообщил журналистам, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным во время июльской поездки, которая будет включать остановку в Варшаве, где он планирует присутствовать на встрече на высшем уровне "Инициативы трех морей".