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Посадовці "Укрхімтрансаміаку" за часів Януковича привласнили понад 130 млн - СБУ

Субота, 24 червня 2017, 13:24

Топ-менеджмент ДП "Укрхімтрансаміак", призначений за часів екс-президента Віктора Януковича, протягом 2012-2016 років привласнив понад 130 млн грн компанії та створив передумови для виникнення екологічної катастрофи через утримання аміакопроводу в неналежному стані.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України від 24 червня.

"Правоохоронці встановили, що гроші, які привласнив топ-менеджмент компанії, мали спрямовуватись на підтримку функціонування аміакопроводу у безпечному для населення стані. Дії посадовців створили реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи", - йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБ України спільно з ГПУ задокументували факти розкрадання коштів держпідприємства колишнім топ-менеджментом.

"Під час санкціонованих судом обшуків в офісі "Укрхімтрансаміаку" правоохоронці вилучили документацію та інші докази, які підтверджують причетність екс-чиновників до укладання збиткових та фіктивних договорів про виконання робіт, надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей", - повідомили в СБУ. 

Триває досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Українська правда 

Теми: СБУекологія
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