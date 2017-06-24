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Чиновники "Укрхимтрансаммиака" в период Януковича присвоили более 130 млн - СБУ

Суббота, 24 июня 2017, 13:24

Топ-менеджмент ГП "Укрхимтрансаммиак", назначенный в период экс-президента Виктора Януковича, в течение 2012-2016 годов присвоил более 130 млн грн компании и создал предпосылки для возникновения экологической катастрофы из-за содержания аммиакопровода в ненадлежащем состоянии.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины от 24 июня.

"Правоохранители установили, что деньги, которые присвоил топ-менеджмент компании, должны были направляться на поддержку функционирования аммиакопровода в безопасном для населения состоянии. Действия должностных лиц создали реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ совместно с ГПУ задокументировали факты хищения средств госпредприятия бывшим топ-менеджментом.

"Во время санкционированных судом обысков в офисе "Укрхимтрансаммиака" правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие причастность экс-чиновников к заключению убыточных и фиктивных договоров о выполнении работ, оказании услуг и поставки товарно-материальных ценностей", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: СБУэкология
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