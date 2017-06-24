СММ ОБСЄ виявила пошкодження Південно-Донбаського водогону

Безпілотник СММ ОБСЄ виявив велику течу на Південно-Донбаському водогоні.

1/2 БПЛА СММ #ОБСЄ виявив велику течу на Півд.-Донб. водогоні. Ремонт життєв. важливий для 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткн. pic.twitter.com/udIE0i11iR — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017

Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.

"Ремонт життєво важливий для 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткнення", - додали в СММ ОБСЄ.

2/2 А.Хуг: Ком.підпр. готове провести ремонт, СММ – сприяти і спостерігати, люди очікують виконання рем.робіт – чи готові сторони? — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2017

Заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що комунальне підприємство готове провести ремонт водогону, а СММ готове сприяти і спостерігати.

"Чи готові сторони?", - запитав він.

Українська правда